2 scudetti e 150 presenze al Milan, poi le gravi accuse di truffa | Ha fatto sparire 90 milioni di euro

La vita di un calciatore non è sempre rose e fiori, soprattutto dopo il ritiro, quando le luci della ribalta si spengono.

La carriera di un calciatore, per quanto ricca di fama e denaro, è breve e intensa. Molti atleti, abituati a ritmi serrati, attenzioni mediatiche e conti bancari floridi, si trovano spaesati una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il ritiro coincide spesso con un vuoto identitario difficile da colmare: senza allenamenti, spogliatoio e obiettivi settimanali, alcuni ex giocatori faticano a reinventarsi una vita stabile e soddisfacente.

La mancanza di una preparazione concreta al “dopo”, unita a investimenti sbagliati o a stili di vita insostenibili, può trasformarsi in un mix esplosivo. È così che, in certi casi, si sfocia nell’illegalità. Non sono rari i casi di ex calciatori coinvolti in truffe, frodi fiscali, scommesse clandestine o attività illecite nate da disperazione economica o dalla voglia di mantenere uno status.

Dietro queste scelte c’è spesso l’incapacità di accettare una quotidianità più anonima, la pressione sociale o il timore di sparire dai riflettori. Alcuni si illudono di poter sfruttare il proprio nome per ottenere scorciatoie nel mondo degli affari, finendo invece preda di truffatori o diventando loro stessi artefici di inganni ai danni di altri.

Serve quindi maggiore consapevolezza e formazione già durante la carriera sportiva. Preparare gli atleti al futuro, supportarli psicologicamente e offrir loro strumenti concreti per affrontare il “secondo tempo” della vita è una responsabilità che il mondo del calcio non può più ignorare.

Dal dribbling al potere

Recentemente il nome di George Weah è tornato alla ribalta grazie a un doppio amarcord: da un lato, la prodezza di Gervinho che ha ricordato il suo iconico “coast to coast” contro il Verona; dall’altro, l’incredibile ritorno in campo a 51 anni, con 79 minuti giocati contro la Nigeria e una standing ovation a suggellare il momento.

Un omaggio a una leggenda del calcio, Pallone d’Oro nel 1995, protagonista con le maglie del PSG e del Milan.

La bufera del container sparito

Ma se il campo lo ha salutato con entusiasmo, ben diverso è il clima intorno al George Weah politico. Eletto presidente della Liberia nel 2018 con la promessa di combattere corruzione e povertà, il suo mandato è oggi segnato da un grave scandalo.

Il quotidiano Front Page Africa ha denunciato la scomparsa di un container contenente 88,3 milioni di euro in banconote liberiane, stampate in Cina e Svezia per conto del governo. La somma, pari al 5% del PIL nazionale, è giunta al porto di Monrovia ma poi svanita nel nulla. Il caso ha sollevato forti polemiche, mettendo in discussione la credibilità di un presidente nato come simbolo di riscatto, oggi travolto dalle contraddizioni del potere.