136 volte in campo con la maglia del Napoli: ha deciso di tornare a giocare | Si era ritirato 6 anni fa
E’ sceso sul terreno di gioco in 136 occasioni con la maglia del Napoli. Adesso ha deciso di indossare nuovamente gli scarpini dopo il ritiro.
Un ex storico calciatore del Napoli e non solo, è pronto a tornare sul terreno di gioco. Si era ritirato nel corso della stagione 2019/2020 ma adesso indosserà nuovamente gli scarpini sul rettangolo d’erba. Una scelta ponderata che ha certamente generato clamore mediatico. Si tratta di una notizia improvvisa.
Nel corso della propria lunga carriera, il giocatore class 1982, ha fatto registrare ben 289 presenze in Serie B, condite da 107 reti e 24 assist. Insomma un attaccante, una punta centrale, in grado di creare la superiorità numerica nella metà campo avversaria e in grado di spingere in porta il pallone, ma non è finita qui.
Ha militato anche in Lega Pro. 92 presenze nel corso della regular season in Serie C, esclusi i playoff con cui supererebbe quota 100 presenze, 40 gol e 8 assist. Numeri da capogiro anche nella terza serie professionistica italiana. E come se non bastasse, il bomber in questione, ha militato anche in A.
Nella massima serie italiana ha raccolto 174 presenze. Un numero non da poco. 34 gol segnati accompagnati da ben 9 assist. Questo a dimostrazione dello spessore del giocatore che, dalla prima all’ultima categoria professionistica del calcio italiano, è stato in grado di vedere la porta come pochi.
La lunga carriera
E in carriera ha vestito diverse maglie, girando la Penisola ma non approdando mai tra le file della squadra della sua città natale. Tra le varie casacche indossate troviamo quella della Ternana, poi quella del Messina, senza dimenticare quella della Salernitana e il completino del Genoa.
La lista è ancora lunga. Ha giocato a Torino sponda granata, è passato da Catania dove ha lasciato un ottimo ricordo, e ha vestito i colori dello Spezia. Ha militato tra le file di Pescara, Parma e Siena, fino all’approdo al Napoli. Con i partenopei ha riscritto la storia del club in 136 presenze condite da 44 gol e 4 assist. Ora la nuova sfida.
Il nuovo inizio
Stiamo parlando di Emanuele Calaiò che a 43 anni torna sorprendentemente in campo dopo il ritiro del 2019. L’ex bomber di Napoli, Catania, Siena e Salernitana giocherà in Terza Categoria con lo Zeta Napoli FC, portando esperienza e carisma in una realtà dilettantistica. Una scelta dettata dalla passione.
Oggi Direttore Tecnico del Savoia, Calaiò vivrà questa nuova avventura in modo speciale: dividerà infatti il campo con suo figlio. Vedremo in che condizioni fisiche e mentali tornerà in campo e soprattutto se sarà ancora in grado di fare la differenza con le sue reti. La notizia è stata riportata dalla pagina Instagram seried_24.